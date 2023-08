Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin - teaser gry na podstawie bestsellerowego komiksu

fot. materiały prasowe

W marcu informowaliśmy o przecieku wskazującym na to, że powstaje gra Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin na podstawie komiksu z 2020 roku. Oficjalnie potwierdzono to podczas THQ Nordic Showcase 2023, gdzie zaprezentowano również pierwszy teaser nadchodzącej produkcji. Niestety materiał jest bardzo krótki i pozbawiony szczegółów. W zasadzie informuje on jedynie, że taki tytuł powstaje.

The Last Ronin przedstawi historię samotnego, ocalałego Żółwia, który rusza na pozornie beznadziejną misję w spustoszonym wojną Nowym Jorku przyszłości.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin - zwiastun gry

Nie wiemy, kiedy odbędzie się premiera Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, ale zdradzono, że gra zmierza na PC i konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X.