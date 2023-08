Gothic Remake - witajcie w Starym Obozie! Oto nowy zwiastun odświeżonego klasyka

fot. THQ Nordic

Gothic Remake to jedna z produkcji, które pokazano podczas wydarzenia THQ Nordic Showcase 2023. W trakcie prezentacji pojawił się nowy zwiastun, tym razem jest on w formie wycieczki po Starym Obozie, a przewodnikiem jest łotrzyk, który natrafia na kilka innych postaci. Materiał przygotowano na silniku gry, ale nie zawiera on żadnych fragmentów pokazujących gameplay.

Gothic Remake - zwiastun gry

Niestety ta najbardziej wyczekiwana przez fanów informacja, czyli data premiery Gothic Remake, nie została ujawniona. W materiale przypomniano natomiast, że tytuł ten zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Przypominamy, że Gothic Remake to gruntownie odświeżona wersja kultowego w naszym kraju RPG, który zadebiutował w 2001 roku. Nadchodzący remake ma zaoferować dobrze znaną historię, lokacje i bohaterów, ale zaprezentuje wszystko w zupełnie nowe, uwspółcześnionej oprawie audiowizualnej.