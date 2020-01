Tekken 7 i polski Frostpunk dołączą do biblioteki gier w Xbox Game Pass

Xbox Game Pass to abonamentowa usługa Microsoftu, w której za 40 zł miesięcznie otrzymuje się dostęp do wielu interesujących gier. Zaletą tego abonamentu jest również fakt, że cyfrowa biblioteka jest regularnie rozbudowywana o kolejne tytuły. Teraz ujawniono szczegóły na temat kolejnych trzech produkcji, w które będzie można zagrać w ramach subskrypcji.

9 stycznia 2020 roku w Xbox Game Pass pojawi się Sword Art Online: Fatal Bullet oraz polska produkcja - Frostpunk: Console Edition, w której gracze zarządzają postapokaliptyczną osadą i zmagają się z wieloma zagrożeniami, na czele z zabójczym zimnem. Tydzień później, 16 stycznia, do usługi trafi również Tekken 7, czyli najnowsza odsłona popularnej serii bijatyk.

Są też jednak gorsze nowiny i w styczniu dwie gry znikną z biblioteki. Gracze stracą dostęp do LEGO City Tajny Agent oraz Just Cause 3. Nadchodzące dni są więc ostatnią szansą na zapoznanie się z tymi tytułami w ramach abonamentu.