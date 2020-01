FIFA 20: gracze wybrali najlepszą drużynę roku

Jedenastka roku w grze FIFA 20 została wybrana. Tym razem jednak nie decydowali prawdziwi zawodnicy, trenerzy czy dziennikarze, jak ma to miejsce w przypadku plebiscytów w prawdziwej piłce nożnej, ale wirtualną drużynę wybierała społeczność graczy FIFA.

Z naszego punktu widzenia zaskakiwać może, że brak w niej Roberta Lewandowskiego. Polak, grający w Bayernie Monachium, nie jest jednak jedyną wielką gwiazdą, którą gracze pominęli. W zestawieniu brak także między innymi Cristiano Ronaldo. Ciekawostką jest również fakt, że na liście znalazło się aż pięciu zawodników FC Liverpool.

Oto jedenastka roku według graczy FIFA 20:

Sadio Mané - Liverpool (97)

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain (98)

Lionel Messi - FC Barcelona (99)

Kevin De Bruyne - Manchester City (97)

Frenkie de Jong - FC Barcelona (95)

N'Golo Kanté - Chelsea (96)

Trent Alexander-Arnold - Liverpool (94)

Virgil van Dijk - Liverpool (98)

Matthijs de Ligt - Piemonte Calcio (94)

Andrew Robertson - Liverpool (94)

Alisson - Liverpool (96)

FIFA 20 to kolejna odsłona popularnej serii piłkarskich gier od EA Sports. Tytuł ten zadebiutował na rynku we wrześniu 2019 roku i dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.