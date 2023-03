Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - kiedy poznamy szczegóły o dodatku? Jest termin

fot. CD Projekt

We wrześniu 2022 roku zapowiedziano Phantom Liberty (w polskiej wersji: Widmo Wolności), fabularne rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077. Ogłoszeniu towarzyszył klimatyczny zwiastun, który zdradzał, że w obsadzie dodatku pojawi się Idris Elba. Od tego czasu nie dostaliśmy jednak żadnych informacji na temat DLC. Teraz jednak ujawniono, kiedy możemy spodziewać się szczegółów: zaczną się one pojawiać w sieci od czerwca.

Taki wybór terminu nie zaskakuje, bo to właśnie czerwiec jest miesiącem obfitującym w istotne zapowiedzi i ogłoszenia w branży gier. Na ten moment nie wiadomo jednak czy Widmo Wolności doczeka się prezentacji w ramach większego wydarzenia (na przykład prezentacji Xbox & Bethesda Showcase - warto przypomnieć, że w 2019 roku to właśnie podczas eventu Microsoftu pokazano grę) czy też CD Projekt RED zdecyduje się na zorganizowanie własnej transmisji.