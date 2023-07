Tekken 8 - tych bohaterów zobaczymy w grze? Lista postaci wyciekła do sieci

fot. Bandai Namco

Wybrani gracze mieli już okazję wziąć udział w zamkniętych testach Tekken 8 i sprawdzić ten tytuł przedpremierowo, a część z nich zdecydowała się zajrzeć w pliki gry. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Cheat Engine udało im się dotrzeć do informacji na temat bohaterów, którzy najprawdopodobniej pojawią się w tej produkcji.

Lista postaci Tekken 8, jaka trafiła do sieci, zawiera nie tylko bohaterów ujawnionych już wcześniej, ale też kilka niespodzianek. Warto jednak zaznaczyć, że może być ona niekompletna. Internauci dostrzegli między innymi, że brakuje na niej Kumy, a więc niedźwiedzia, który do tej pory pojawiał się we wszystkich odsłonach.

Tekken 8 - lista postaci, które mogą pojawić się w grze

Jin Kazama

Tekken 8 zapowiedziano we wrześniu 2022 roku. Gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale wiemy, że zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.