Assassin's Creed: Mirage znacznie krótsze od Valhalli. Poznaliśmy czas rozgrywki

fot. Ubisoft

Producent Ubisoftu, Fabian Salomon, w wywiadzie udzielonym francuskiemu YouTuberowi Julienowi Chièze, potwierdził informację, która krążyła po sieci od jakiegoś czasu. Potwierdził on długość kampanii fabularnej nadchodzącego Assassin's Creed Mirage, a także zdradził, ile czasu zajmie "wyczyszczenie" całej mapy ze wszystkich aktywności pobocznych. Rozgrywka nie będzie zbyt długa, szczególnie jeśli zestawi się ją z poprzednimi, bardzo dużymi odsłonami serii.

Z wewnętrznych testów ma wynikać, że wątek fabularny zajmie graczom około 20 godzin. Czas ten może wydłużyć się do około 30 godzin, jeśli zdecydujemy się na wykonanie wszystkiego, co przygotowali twórcy.

Wygląda na to, że to kolejny ukłon w stronę osób, które były zmęczone poprzednimi częściami, które oferowały znacznie dłuższe kampanie i ogromne mapy. Warto przypomnieć, że już wcześniej zapowiadano, że Mirage będzie tytułem znacznie mniejszym i stanowiącym powrót do korzeni serii.

Assassin's Creed Mirage zadebiutuje 12 października tego roku. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksa One i Xboksa Series S/X oraz usługę streamingową Amazon Luna.