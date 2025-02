Wyjątkowa aukcja charytatywna. Zwycięzca będzie mógł zostać NPC w The Elder Scrolls VI

fot. Bethesda

Reklama

Bethesda poinformowała o nawiązaniu współpracy z fundacją Make-A-Wish. Jej efektem jest aukcja charytatywna dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, której zwycięzca będzie miał wyjątkową okazję, by stać się jednym z NPC w nowej odsłonie serii The Elder Scrolls.

To jedyna w swoim rodzaju okazja, by unieśmiertelnić się w jednej z najbardziej wyczekiwanych gier wideo wszech czasów – The Elder Scrolls VI. Seria The Elder Scrolls, stworzona przez Bethesda Game Studios, znana jest ze swoich wielkich, ogromnych światów, głębokiej fabuły i wciągającej narracji. Dzięki tej ekskluzywnej ofercie będziesz współpracował z twórcami nad stworzeniem postaci, która pojawi się w grze, pozostawiając twój ślad w legendarnej serii - napisano w opisie.

fot. Bethesda

Szczegóły na temat akcji możecie znaleźć na oficjalnej stronie Bethesdy.

The Elder Scrolls VI zapowiedziano w 2018 roku, wtedy też pokazano pierwszy teaser gry. Niestety od tego czasu o projekcie jest cicho i nadal na jego temat nie wiemy w zasadzie nic. Todd Howard kilkukrotnie zapewniał jednak, że ten projekt będzie stanowił dla Bethesdy priorytet po wypuszczeniu na rynek Starfield.