Telewizory Samsung The Frame w służbie sztuki

Na wystawie prezentowane są dzieła znanego polskiego architekta Oskara Zięty w interpretacji młodych polskich ilustratorów. Ich prace można podziwiać m.in. na ekranach telewizorów The Frame firmy Samsung, które idealnie oddają ich piękno i detale.

Projekt "Zieta Ilustrowany" to owoc współpracy Oskara Zięty z młodymi ilustratorami, którzy mieli za zadanie nadać nowy wymiar jego charakterystycznym krzywiznom. Wystawa jest świadectwem potencjału polskich twórców i zaprasza do dyskusji o sztuce, emocjach i kolorach. W wystawie projektu „Zieta Ilustrowany” udział wzięli następujący artyści: Karol Banach, Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, Aleksandra Dobrzyńska, Iza Dudzik, Kuba Ferenc, Joanna Gniady, Malwina Hajduk, Ada Jarzębowska, Jakub Kamiński, Agata Królak, Paweł Mildner, Anna Niemierko, Maciej Polak, Paweł Smardzewski, Paweł Szlotawa, Joanna Wójtowicz. Na wystawie zostaną także zaprezentowane prace takich artystów jak James Jean, Pola Dwurnik i Marian Misiak.

Technologia w służbie sztuki

Telewizory Samsung The Frame, znane ze swojego eleganckiego designu i funkcji wyświetlania dzieł sztuki, doskonale sprawdzają się na wystawie "Zieta Ilustrowany". Matowa powłoka ekranu eliminuje refleksy światła, pozwalając w pełni skupić się na detalach i teksturach prezentowanych prac. Certyfikat Validated ArtfulColor od PANTONE potwierdza wyjątkową zdolność reprodukcji kolorów, co jest niezwykle ważne w przypadku prezentacji dzieł sztuki.

The Frame, tak jak wiele moich prac, to połączenie sztuki projektowania, designu i technologii, które równie dobrze funkcjonują w salonie jak i w galerii sztuki. Już po raz kolejny i na pewno nie ostatni wykorzystujemy The Frame na naszych wystawach, gdyż są one nie tylko dobrze zaprojektowanym przedmiotem sztuki użytkowej, ale też elastyczną przestrzenią, którą możemy dowolnie wypełniać np. grafiką czy zdjęciami. Choć w inny sposób niż moje prace, The Frame jest przykładem doskonałej technologii, przemyślanego wzornictwa i zrozumienia, że mamy różnorodne potrzeby, także te estetyczne.

Telewizory Samsung The Frame oferują dostęp do bogatej biblioteki dzieł sztuki w ramach sklepu Art Store. Ponad 2500 obrazów, w tym ikony światowego malarstwa, można wyświetlać w swoim salonie, tworząc prywatną galerię sztuki. Nowością jest usługa Art Store Streaming, która pozwala na wygodne wyszukiwanie i wyświetlanie dzieł sztuki na smartfonie.

The Frame to nie tylko doskonałe narzędzie do prezentacji sztuki, ale również stylowy element wyposażenia wnętrza. Wymienne ramki w różnych kolorach i stylach pozwalają dopasować go do każdego wnętrza. Możliwość montażu na stojaku lub uchwycie obrotowym zapewnia elastyczność w aranżacji przestrzeni.

Współpraca Samsunga z Oskarem Ziętą

Wystawa "Zieta Ilustrowany" to nie pierwsza wspólna inicjatywa Samsunga i Oskara Zięty. W listopadzie zeszłego roku na targach Warsaw Home & Contract w hali Ptak Warsaw Expo telewizor The Frame 55” można było obejrzeć na stoisku prezentującym prace Oskara Zięty. Z kolei podczas tegorocznych targów 4 Design Days w Katowicach, telewizor można było zobaczyć w otoczeniu niezwykłych rzeźb artysty, stworzonych przy zastosowaniu autorskiej metody FiDU.

Współpraca ta jest dowodem na dążenie firmy Samsung do łączenia technologii ze sztuką i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które inspirują i wzbogacają nasze życie.

Wystawę „Zieta Ilustrowany” można oglądać w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie przy ulicy Świętojerskiej 5/7 do 10 maja 2024 roku.