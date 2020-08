Ten pełnowymiarowy automat pozwoli zagrać w 50 gier z Neo Geo

Źródło: snkmvsx.com

Na rynku nie brakuje miniaturowych retrokonsol stylizowanych na klasyczne maszyny arcade, które przed laty królowały w salonach gier. Ale jest z nimi jeden problem – nawet jeśli przypominają automaty, są zbyt małe, aby w pełni oddać arcade’owe doświadczenie z gry. Twórcy MVSX postanowili to zmienić.

Pod tym skrótem skrywa się Neo Geo Multi Video System, pełnowymiarowa maszyna arcade, która odda w nasze ręce 50 tytułów z platformy Neo Geo. Na szczęście nie jest aż tak masywna, jak sprzęty z salonów, gdyż wszystkie podzespoły umiejscowiono w górnej części urządzenia, tuż za ekranem. Dzięki temu producent sprzedaje ją w dwóch częściach – jeśli nie mamy w domu zbyt dużo miejsca, możemy kupić samą nadstawkę z wyświetlaczem oraz kontrolerami i postawić ją np. na stole w salonie. A jeśli ktoś dysponuje sporą przestrzenią, może dokupić 32-calowy cokół z atrapą slotów na monety, dzięki któremu będzie mógł cieszyć się z gry na blisko 1,5-metrowym automacie.

Neo Geo Multi Video System

Sprzęt przystosowano do odtwarzania aż 50 gier, nie jest to zatem zabawka skrojona z myślą o jednym tytule. Do dyspozycji otrzymamy m.in. 10 części King of Fighters, 6 części Metal Sluga, 6 części Samurai Shodown, 8 części Fatal Fury, klasyki pokroju Sengoku czy gry sportowe. Twórcy zadbali także o to, abyśmy mogli spersonalizować nasze doświadczenie i każdą z gier wyświetlimy na 17-calowym ekranie w trybie pixelartowym bądź w trybie scan line, emulujących działanie starych telewizorów CRT.

Maszyna dostępna jest w przedsprzedaży na stronie producenta, a wysyłka zamówień rozpocznie się na początku listopada. Za samą retrokonsolę trzeba zapłacić 450 dolarów, podstawkę wyceniono na 100 dolarów, a w zestawie kupimy je nieco taniej, za 500 dolarów.