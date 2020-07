Analogue Pocket – przenośna retrokonsola opóźniona

Źródło: Analogue

Analogue Pocket może okazać się jedną z najważniejszych retrokonsol ostatnich lat. Ten sprzęt wyceniony na 200 dolarów został przystosowany do współpracy z kartridżami z Game Boya, Game Geara, Neo Geo Pocket Color oraz Atari Lynx. Dzięki swojej kieszonkowej formie może stanowić ciekawą alternatywę dla gier mobilnych a po części także dla Switcha. Niestety, w wyniku perturbacji pandemicznych producent nie będzie w stanie wypuścić sprzętu w pierwotnym terminie, czyli w 2020 roku. Z powodu opóźnień na liniach produkcyjnych Analogue Pocket zadebiutuje dopiero w maju 2021 roku.

Przesunięcie premiery pozwoli wprowadzić kilka zmian do urządzenia względem modelu prototypowego zaprezentowanego w październiku 2019 roku. Projektanci przenieśli przyciski funkcyjne z bocznej krawędzi obudowy na jej dół, dodano także funkcję Original Display Modes, która symuluje sposób wyświetlania gier przez konkretne modele konsol przenośnych sprzed lat. Obecnie opracowano profile dla Game Boya, Game Boya Color oraz Game Boya Advance.

Od czasu pierwszej zapowiedzi Pocketa pojawiło się także nieco więcej informacji na temat specyfikacji urządzenia. Konsola będzie zasilana baterią o pojemności 4300 mAh, która ma zapewnić od 6 do 10 godzin nieprzerwanej zabawy. Z kolei wyświetlacz pokryto szkłem Gorilla Glass stosowanym do wzmacniania ekranów smartfonów. W tym miejscu warto wspomnieć, że podstawowy model konsoli obsłuży wyłącznie kartridże z linii GameBoy. Aby odpalić tytuły z Game Geara, Neo Geo Pocket Color bądź Atari Lynx konieczne będzie dokupienie specjalnej przejściówki. Za każdą z nich zapłacimy 30 dolarów.

W sprzedaży pojawi się także stacja dokująca do telewizora przywodząca na myśl tę zaprojektowaną dla Nintendo Switcha. Podepniemy do niej do czterech kontrolerów za pośrednictwem modułu Bluetooth bądź złącza USB. Za możliwość grania w tytuły przenośne na dużym ekranie zapłacimy 99 dolarów ekstra. Z kolei jeśli zechcemy spiąć ze sobą dwie konsole, aby w ten sposób grać w trybie wieloosobowym, musimy przygotować się na wydatek rzędu 16 dolarów.

Choć na rynkowy debiut gadżetów z linii Pocket poczekamy jeszcze kilka miesięcy, już od 3 sierpnia będziemy mogli zamówić go w przedsprzedaży na stronie producenta.