Tenchu i Darkstalkers powrócą? Acquire i Capcom rejestrują znaki towarowe

Capcom

Wygląda na to, że w przyszłości możemy doczekać się powrotu popularnej niegdyś serii Tenchu. Firma Acquire zarejestrowała bowiem znak towarowy „Stealth Assassins”, czyli zachodni podtytuł pierwszej odsłony cyklu. Może to sugerować, że planowany jest powrót marki – najpewniej w formie remastera lub remake’u, choć nie można wykluczyć też pełnoprawnej kontynuacji. Warto jednak zaznaczyć, że prawa do Tenchu są obecnie w rękach FromSoftware.

Firma Capcom zarejestrowała zaś znaki towarowe „Darkstalkers”, a także „Capcom Cup”, „Capcom Fighters”, „Capcom Pro Tour”, „Street Fighter League” i „World Warriors Challenge”. Najciekawszy jest pierwszy z nich – jest to bowiem tytuł serii bijatyk o długiej historii. Pierwsza jej odsłona trafiła na rynek już w 1994 roku.

Oczywiście sam fakt rejestracji znaków towarowych nie musi jeszcze niczego oznaczać – firmy mogą po prostu zdecydować się na ich odświeżenie bez żadnego większego celu. Internauci mają jednak nadzieje, że kryje się za tym coś znacznie bardziej ekscytującego.