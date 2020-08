Baldur’s Gate 3 – Wczesny Dostęp wystartuje później. Wkrótce poznamy nową datę premiery

Larian Studios

Już w sierpniu Baldur's Gate 3 miało zadebiutować we Wczesnym Dostępie na platformie Steam. Tak się jednak nie stanie - twórcy poinformowali bowiem, że nie uda im się dotrzymać tego terminu i potrzebują więcej czasu. Wygląda jednak na to, że opóźnienie nie będzie zbyt dotkliwe, bo we wpisie czytamy, że premiera "jest tuż za rogiem".

Szczegóły na temat nowej daty premiery we Wczesnym Dostępie mają zostać ujawnione w trakcie transmisji zatytułowanej „Panel from Hell”. Ta zaplanowana została na 18 sierpnia i poprowadzi ją Geoff Keighley. Oprócz tego fani mogą spodziewać się "dużych wiadomości" na temat tej nadchodzącej produkcji.

https://twitter.com/larianstudios/status/1290679248102072326

Baldur’s Gate 3 to kolejna odsłona kultowej serii gier RPG w świecie Zapomnianych Krain. Za jej stworzenie odpowiada belgijskie Larian Studios, autorzy dwóch odsłon świetnie przyjętego Divinity: Original Sin.