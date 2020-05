Tenet - czy film zadebiutuje w lipcu? Nowa informacja

Tenet to jedno z najbardziej oczekiwanych widowisk w tym roku. Z powodu epidemii koronawirusa premiery największych hollywoodzkich projektów są przesuwane. Jednak do tej pory Warner Bros nie zrezygnowało z lipcowej daty (17 lipca) debiutu widowiska w kinach. Według nowych informacji studio ma w ciągu tygodnia rozważyć, co dalej robić z premierą projektu, czy ją zostawić lub przesunąć na późniejszy termin. Tenet kosztował 200 mln dolarów, więc aby się zwrócić musi koniecznie zadebiutować w wielu kinach, nie limitowanej dystrybucji. Ponadto dochodzi do tego kampania marketingowa, którą należy rozpocząć, jednak bez ugruntowanej daty premiery jest to trudne. Ponoć sam Christopher Nolan nalegał, aby utrzymać termin, argumentując tym, że po otwarciu kin jego film może być czymś, co przyciągnie ludzi do nich.

Niewiele wiadomo o fabule produkcji. Tenet jest widowiskowym science fiction połączonym z kinem szpiegowskim, w którym ważną rolę odgrywa czas. W obsadzie znajdują się między innymi John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine i Kenneth Branagh.