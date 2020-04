Scooby-Doo - premiera w VOD. Film nie trafi do kin!

Pandemia koronawirusa paraliżuje popkulturę, więc studia filmowe muszą podejmować różne decyzje - czasem też bez precedensu. Wiele premier został opóźnionych lub odwołanych. Warner Bros. decyduje się podjął eksperymentu i przenosi od razu kinową animację Scooby-Doo z kina do VOD.

Premiera Scooby-Doo online zaplanowana jest na 15 maja 2020 roku w platformach PVOD w USA i w Kanadzie, czyli tego samego dnia, kiedy miał film trafić do kin. Za 48-godzinny dostęp Amerykanie zapłacą 19,99 dolarów. Jest to jedyny film Warner Bros., który jest częścią tego eksperymentu i według dziennikarzy nie mają zamiaru wielkich superprodukcji wprowadzać do VOD.

Warner Bros. zatem podejmuje podobną decyzję do studia Universal, które wbrew protestom kiniarzy wprowadziła do VOD Trolle 2 osiągając sukces ze sprzedaży na poziomie wpływów z kin. W oświadczeniu podkreślają, że chcą dać ten pozytywny film widzom, bo każdy potrzebuje poprawy nastroju. Jego produkcja została już zakończona, więc produkt jest gotowy. Nie wiadomo, kiedy trafi do VOD w Polsce z dubbingiem.

Studio podjęło także decyzję, że In the Heights przekłada z czerwca 2020 roku na 18 czerwca 2021 roku. Natomiast Paramount ogłosił amerykańską premierę VOD filmu Blue Story na 5 maja 2020 roku.

