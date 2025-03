Czerwona Sonja - bohaterka w ogniu walki na zdjęciu! Produkcja tylko dla dorosłych?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, film fantasy Czerwona Sonja ma amerykańskiego dystrybutora – Samuel Goldwyn Films. Wcześniej informowaliśmy, że widowisko zdobyło dystrybutora w Wielkiej Brytanii, jednak to zazwyczaj amerykański dystrybutor rozpoczyna promocję w sieci, która osiąga globalny zasięg. Twórcy planują premierę kinową jeszcze w 2025 roku. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy ten tytuł trafi do Polski.

Czerwona Sonja – kategoria wiekowa

Wraz z ogłoszeniem tej informacji opublikowano nowe zdjęcie Matildy Lutz w tytułowej roli oraz potwierdzono, że film otrzymał kategorię wiekową R, co oznacza, że nie jest wskazany dla osób poniżej 17. roku życia. Powodem są mocne i obrazowe sceny przemocy. Niewykluczone, że w związku z tą decyzją zwiastun zadebiutuje w sieci już niebawem.

Czerwona Sonja – fabuła, obsada, twórcy

Pojmana, zakuta w łańcuchy, zmuszona do walki o przetrwanie – Czerwona Sonja musi przebić się przez krwawe krainy imperium tyrana i zebrać armię wyrzutków, aby odzyskać wolność oraz pokonać Dragana i jego bezlitosną narzeczoną Annisię.

M.J. Bassett wyreżyserowała film na podstawie scenariusza Tashy Huo. To nie pierwsza produkcja fantasy tej reżyserki oparta na prozie Roberta E. Howarda – twórcy Conana. Wcześniej zrealizowała dobrze przyjęty film Solomon Kane: Pogromca zła.

W obsadzie znaleźli się także: Robert Sheehan (The Umbrella Academy), Wallis Day (Batwoman), Martyn Ford (Those About to Die), Michael Bisping (Den of Thieves), Phillip Winchester (Strike Back) oraz Trevor Eve (Waking the Dead).

Twórcy podkreślają, że film Czerwona Sonja jest już gotowy. Prace postprodukcyjne zakończyły się kilka miesięcy temu, jednak reżyserka musiała walczyć o to, by finalna wersja montażu należała do niej, ponieważ producenci chcieli ingerować w projekt. W związku z tym poświęcono dodatkowy czas na dopracowanie filmu.

Sonya Belousova ujawniła na portalu X, że stworzyła muzykę do tej produkcji. Znamy jej twórczość z seriali Wiedźmin oraz One Piece.

Data światowej premiery nie została jeszcze ustalona.