Tenet szturmuje światowy box office. Start dużo lepszy, niż przewidywano

Warner Bros.

Maraton filmu Tenet w światowym box office rozpoczął się na dobre. Nie jest żadną tajemnicą, że cała branża kinowa spogląda na finansowe rezultaty produkcji Christophera Nolana - obraz przeciera bowiem szlak dla innych głośnych tytułów, a wielkie studia w zależności od wyników będą decydować o ewentualnych przesunięciach dat premier swoich dzieł. Z uwagi na pandemię koronawirusa i wielką nieprzewidywalność w kwestii zachowań widzów analitycy mieli olbrzymi kłopot z przewidywaniem wpływów, jakie może uzyskać Tenet. Najśmielsze prognozy mówiły o ok. 40 mln USD, jednak ostatecznie rezultat ten jest znacznie lepszy i wynosi 53 mln USD.

Kwota ta została zebrana na 40 międzynarodowych rynkach i w Kanadzie; przypomnijmy, że do USA, Chin i wielu innych krajów Tenet zawita później (amerykańską premierę ustalono na 3 września, przy czym film będzie stopniowo wprowadzany w kolejnych stanach). Portal Deadline powyższy wynik określa wprost mianem "triumfu" i donosi o ogromnej radości, która miała zapanować w szeregach włodarzy Warner Bros. i innych wielkich studiów. Toby Emmerich, szef Warner Bros. Pictures Group, tak odnosi się do całej sprawy:

Zaliczyliśmy fantastyczne otwarcie w skali globalnej i nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni. Christopher Nolan raz jeszcze dostarczył godny podniosłego wydarzenia film, który aż się prosi o to, by zobaczyć go na wielkim ekranie. Jesteśmy zachwyceni tym, że widownia na całym świecie wykorzystała szansę, by zobaczyć Tenet. Dziękuję naszym partnerom za to, że zadali sobie olbrzymi trud, aby na nowo otworzyć swoje kina z poszanowaniem dla zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. Biorąc pod uwagę bezprecedensowe okoliczności towarzyszące tej premierze, wiemy już, że uczestniczymy w maratonie, nie zaś w sprincie.

Jak zwraca uwagę serwis Forbes, w czasach przed pandemią Tenet mógłby liczyć na weekend otwarcia z wpływami rzędu 200 mln USD, z czego 150 mln USD miałoby pochodzić z rynków zagranicznych. By inwestycja się zwróciła, w tej chwili obraz musi jednak zebrać na swoim koncie aż 800 mln USD.

Z kolei w amerykańskim box office weekend należał do produkcji Nowi mutanci, przy czym osiągnęła ona przychody w wysokości zaledwie 7 mln USD (do tego rezultatu trzeba doliczyć 2,9 mln USD z pozostałych krajów). Na podium w USA znalazły się również filmy Nieobliczalny (2,9 mln USD) i Bill & Ted Face the Music (1,06 mln USD).

Tenet - plakat filmu

Tenet macie już okazję oglądać na ekranach polskich kin.