Tenet - premiera się odbędzie. Kiniarze są o tym przekonani

fot. Warner Bros.

NATO, czyli National Association of Theater Owners to związek właścicieli kin z 99 krajów, którzy łącznie mają liczbę 68000 ekranów. Ich rzecznik twierdzi otwarcie: są przekonani, że wraz z premierą Tenet w lipcu 2020 roku 90% kin będzie otwartych na świecie.

Tenet jest kluczem dla przyszłości branży filmowej w 2020 roku, bo jak wcześniej mówiono, klapa lub opóźnienie premiery doprowadzi do przesunięcia premier największych produkcji. Dziennikarze mówili, powołując się na informatorów, że Warner Bros. potrzebuje 80% otwartych kin na świecie, by Tenet mogło zarobić.

Chociaż NATO ma nadzieję, sytuacja wciąż jest dynamiczna i jeszcze nic nie jest pewne. Zwłaszcza, że najpierw w kwestii Stanów Zjednoczonych musi być zielone światło na otwarcie. W przypadku San Francisco ogłoszono, że kina otworzą w sierpniu, więc po kluczowym terminie. Obecna sytuacja w USA i wysokie liczby zakażeń koronawirusem w Los Angeles i Nowym Jorku wskazują, że optymizm może być przedwczesny. Wpływy z tych trzech miast to 25% otwarcia weekendu w box offie USA.

Warner Bros

Dziennikarze zwracają uwagę też na problem sieci Cinemark, która jedynie sugeruje noszenie masek podczas seansu, ale nie jest to wymagane. Według wielu osób z rynku amerykańskiego jest to ryzykowne, nieodpowiedzialne i może doprowadzić do zmniejszenia zainteresowanie seansem kinowym w obecnym okresie. Podobną decyzję o sugestii noszenia masek podjęła Francja, ale w przypadku Polski są one już obowiązkowe.

Problemem jest też ograniczenie sprzedaży biletów na sale. Według Indiewire w przypadku USA może być to nawet 25% sali, by zapewnić dystans społeczny. Standardem w wielu krajach jest maksymalnie 50%. Kiniarze podobno liczą, że uda im się to wyrównać przez mniejszą liczbę filmów w repertuarze.

Dziennikarze zwracają uwagę, że 90% to nadzieja NATO i to mówią dystrybutorom. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia, że taka liczba kin może być otwarta do 17 lipca 2020 roku. Wielu dziennikarzy nie jest przekonana do prawdziwości oświadczeń NATO.

Warner Bros. wciąż nie podjął konkretnej decyzji, czy Tenet pozostaje na swoim miejscu, czy premiera zostanie opóźniona.