Terapia bez trzymanki powróci jeszcze w tym roku. Apple TV+ podało datę premiery 2. sezonu

Jeszcze przed końcem pierwszego sezonu Apple TV+ ogłosiło zamówienie nowych odcinków swojego komediowego serialu Terapia bez trzymanki. Platforma właśnie podała, że produkcja z Jasonem Segelem i Harrisonem Fordem powróci z drugim sezonem już 16 października. Z tej okazji serwis wypuścił film z udziałem głównej obsady.

Terapia bez trzymanki – teaser z ogłoszeniem premiery 2. sezonu

Terapia bez trzymanki – o czym jest?

Serial opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty Jimmy’ego (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówić swoim klientom dokładnie to, co myśli. Ignorując swoje szkolenie i etykę, dokonuje ogromnych, burzliwych zmian w życiu ludzi, w tym swojego własnego, a wszystko to przy próbie naprawienia swoich relacji z nastoletnią córką Alice.

Poza Segelem i Fordem w obsadzie znajdują się Jessica Williams, Christa Miller, Lukita Maxwell, Michael Urie oraz Luke Tennie.

Terapia bez trzymanki – cały pierwszy sezon dostępny jest na Apple TV+.