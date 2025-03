fot. Apple TV+

Obsada komediowego serial z elementami dramatu od Apple TV+ powiększyła się o kolejne nazwisko. Do Jasona Segela i Harrisona Forda dołączył Jeff Daniels. To pierwsza komediowa rola aktora od czasu Głupi i głupszy bardziej (2014). W ostatnich latach 70-letni aktor wybierał dramatyczne projekty. Często występował również w serialach takich, jak Godless, The Looming Tower, Rdza czy Facet z zasadami. Wcześniej mogliśmy go oglądać w chwalonym Newsroom.

W 3. sezonie Terapii bez trzymanki Daniels wcieli się w ojca Jimmy'ego (Jason Segel). Będzie to gościnna rola. Do obsady nowej serii powracają także Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell i Ted McGinley. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nastąpi premiera serialu. Według niektórych doniesień nowe odcinki prawdopodobnie zadebiutują na platformie dopiero w 2026 roku.

Aktora zobaczymy niebawem również w filmie Reykjavik w reżyserii Michaela Russella Gunna, w którym wcielił się w prezydenta Ronalda Reagana. Akcja produkcji rozgrywa się w czasie zimnej wojny. W obsadzie znajdują się także J.K. Simmons, Jared Harris, Hope Davis i Aya Cash. Film jest obecnie w postprodukcji. Ponadto Daniels ma wystąpić w dramacie o nowojorskich mediach, który jest w fazie rozwoju w Apple TV+.