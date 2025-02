fot. Apple TV+

Popularny serial komediowy, w którym nie brakuje dramatów, powróci z 3. sezonem. Twórca Bill Lawrence w niedawnym wywiadzie dla Deadline zasugerował, że nowa seria opowie o "ruszeniu na przód", podczas gdy pierwsza odsłona była poświęcona smutkowi, a druga wybaczeniu.

Christa Miller, która w Terapii bez trzymanki wciela się w Liz, sąsiadkę głównych bohaterów, zdradziła w filmiku na Instagramie, że ​​zdjęcia do trzeciego sezonu rozpoczną się w przyszłym tygodniu w Pasadenie i Altadenie, gdzie zawsze kręcono ten serial, ale w ostatnim czasie zostały dotknięte pożarami.

W przyszłym tygodniu zaczynamy zdjęcia do 3. sezonu Terapii bez trzymanki w Los Angeles, w sercu Pasadeny. To naprawdę wyjątkowy moment dla naszej obsady i ekipy, ponieważ nie tylko kręcimy w Pasadenie, ale także w Altadenie. Po niszczycielskich pożarach, które nawiedziły Los Angeles, wsparcie wszystkich społeczności, które zostały nimi dotknięte, wydaje się ważniejsze niż kiedykolwiek. To miasto, w którym dzieje się magia, opowiadane są historie, a marzenia się spełniają, dlatego nasz serial tutaj zostaje.

Aktorka powiedziała, że robią ten serial, aby uczcić odporność mieszkańców, a także dla nowych początków i Los Angeles, gdzie bije serce branży rozrywkowej. Nie może się doczekać, aby pokazać widzom, co wydarzy się w 3. sezonie.

Terapia bez trzymanki - fabuła, obsada

Bohaterem Shrinking jest będący w żałobie terapeuta, który zaczyna łamać zasady i mówić swoim klientom dokładnie to, co myśli. Ignorując swoje szkolenie i etykę, odkrywa, że ​​dokonuje ogromnych, burzliwych zmian w życiu ludzi… w tym w swoim własnym.

W obsadzie są Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell, Ted McGinley i Brett Goldstein, który pojawił się w 2. sezonie.

Terapia bez trzymanki - dwa sezony są dostępne na Apple TV+.

