Skok stulecia z Gerardem Butlerem może stać się wielką franczyzą. Są plany na trzy kolejne części

8 stycznia 2025 roku premierę na świecie miał film Skok stulecia 2 z Gerardem Butlerem w roli głównej oraz Christianem Gudegastem pełniącym ponownie rolę reżysera oraz scenarzysty. W Polsce na produkcję akcji będzie trzeba poczekać do 31 stycznia 2025 roku.

W serwisie Rotten Tomatoes kontynuacja filmu z 2018 roku otrzymała 60% pozytywnych recenzji od krytyków. Bardziej spodobała się publiczności, która do tej pory wystawiła 80% pochlebnych opinii. Reżyser i scenarzysta, Christian Gudegast, w rozmowie z Colliderem opowiedział o swoich planach na stworzenie filmowego uniwersum na podstawie dwóch dotychczasowych części. Zapowiedział też Skok stulecia 3, 4 i 5.

Wymyślanie skoków jest bardzo zależne od tego, gdzie dzieje się akcja. Niektóre miejsca są szczególnie fantastyczne. Brazylia, Afryka i południowo-wschodnia Azja. To, co jest interesujące w tych miejscach świata, to fakt, że kryminalne światy wyglądają w nich kompletnie inaczej. W każdym kolejnym filmie będzie chodziło o zabranie głównych bohaterów do tych nowych światów.

Reżyser potwierdził, że postaci Gerarda Butlera i O'Shea Jacksona Jr. pozostaną głównymi bohaterami, ale w trzeciej części dołączy do nich ktoś, kto będzie ich ścigać. Cała seria ma stać się też bardziej "geopolityczna." Zapytany o to, gdzie chciałby umieścić akcję kolejnej części, Gudegast wskazał na Afrykę. Przyznał też, że obecnie stworzenie nowej franczyzy jest niezwykle trudne.

Niesamowicie trudne jest stworzenie nowej franczyzy, własności intelektualnej, jeśli nie jest się nową wersją starego serialu lub adaptacją komiksu Marvela. Zrobienie czegoś nowego i stworzenie franczyzy jest niemal niemożliwe.

