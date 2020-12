Terminator: Mroczne przeznaczenie - Mackenzie Davis zdradza, dlaczego film tak mało zarobił

fot. materiały prasowe

Terminator: Mroczne przeznaczenie to film, który pomimo na ogół dobrych recenzji dość słabo wypadł w box-ofisie. Produkcja w reżyserii Tima Millera zarobiła na świecie 261 milionów dolarów, co nie jest imponującym wynikiem. Teraz Mackenzie Davis wcielająca się w jedną z ról filmu wyjawiała, co jej zdaniem mogło pójść nie tak. W jednym z ostatnich wywiadów aktorka opowiedziała również o planach dotyczących sequelu produkcji z 2019 roku.

Zdaniem Mackenzie Davis widzowie nie dlatego nie poszli do kina, że są seksistami i nie chcą oglądać na ekranie kobiet. Problem z filmem Terminator: Mroczne przeznaczenie tkwi w tym, iż wyczerpał się apetyt na filmy z serii Terminator.

To szósty Terminator, nikt nie widział trzech poprzednich. W porządku, rozumiem. Nie znaczy to, że zrobiliśmy zły film. Chodzi o to, że apetyt widzów już się na to wyczerpał.

Wiadomo, że najbliższym czasie sequel filmu Terminator: Mroczne przeznaczenie raczej nie powstanie. Aktorka wyjawiła jednak, że jeśli chodzi o kontynuację, to widzowie prawdopodobnie będą mogli odkryć inny wymiar czasowy. Akcja filmu może rozgrywać w przyszłości.