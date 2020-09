Terminator: Ocalenie - reżyser McG mówi o istnieniu mroczniejszej wersji filmu

materiały prasowe

Terminator: Ocalenie jest filmem z 2009 roku, który przenosi widzów do postapokaliptycznego świata przyszłości, gdzie John Connor i jego ekipa toczyli boje z robotami Skynetu. Jest to też zarazem kolejna próba kontynuowania filmu Terminator z 1984 roku w reżyserii Jamesa Camerona. Za kamerą Terminator: Ocalenie stanął McG, który w jednym z wywiadów zdradził, że istnieje alternatywna wersja montażowa tej właśnie produkcji.

Przypomnijmy, że Terminator: Ocalenie zalicza się raczej do grona mniej udanych prób opowiedzenia kolejnej historii w znanym uniwersum. I to mimo gwiazdorskiej obsady, w której znaleźli się Christian Bale, Sam Worthington i Bryce Dallas Howard. Czy mroczniejsza wersja filmu mogłaby przypaść bardziej do gustu fanów?

To interesujące, bo myślę, że zrobiliśmy tyle dobrych rzeczy z Terminatorem, ale ostatecznie popełniliśmy bardzo dużo błędów i przez to zostaliśmy skarceni przez fanów i to naprawdę złamało mi serce. A teraz, co dziwne, myślę, że film zaczął się dobrze starzeć. - I jest inne cięcie - kontynuował reżyser. Mam własną wersję tego filmu i są osoby w sieci, które mówią, że chciałyby go obejrzeć. I to jest interesujące!

fot materiały prasowe

Następnie McG dodał, że jest to wersja mroczniejsza i zdradził, że doświadcza sporego zainteresowania ze strony fanów, którzy chcieliby taki obraz zobaczyć. Wydaje się jednak, że nie jest to tak duże grono, żeby mogła powstać akcja #ReleaseTheMcGCut, co w jasny sposób nawiązuje do reżyserskiej wersji Ligi Sprawiedliwości w wykonaniu Zacka Snydera. Chcielibyście zobaczyć Terminator: Ocalenie w mroczniejszym wydaniu? Dajcie znać w komentarzach.