Terminator: Mroczne przeznaczenie - ależ świetny easter egg! Fan sprawdził numer telefonu z filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W filmie Terminator: Mroczne przeznaczenie ukryto świetny easter egg, który dopiero odkryto, wiele miesięcy po premierze filmu. Dotyczy on postaci Terminatora granego przez Arnolda Schwarzeneggera.

Każdy, kto widział film wie, że postać Terminatora nosi imię Carl i prowadzi on firmę sprzedającą firanki. Na ekranie widzimy jego służbową ciężarówkę, na której widnieje numer telefonu. W końcu Matt Singer, dziennikarz z portalu screencrush.com i fan serii postanowił zadzwonić i sprawdzić, co się wydarzy.

Okazuje się, że numer w rzeczywistości naprawdę prowadzi do firmy Carla. Odbiera sam Carl mówiący głosem Arnolda Schwarzeneggera nagranym na automatyczną sekretarkę, W nim też mówi o tym, że ma najlepsze firanki w Teksasie i kończy wszystko legendarnym powiedzonkiem: hasta la vista.

Do tego sam numer telefonu nie jest przypadkowy. Druga część numeru to: 512-1984. Gdy przełożymy to na amerykański zapis dat, okazuje się, że mamy 5/12/1984, czyli 12 maja 1984 roku - dzień w którym Kyle Reese i Terminator przybyli do Los Angeles w pierwszej części serii.