W jakim okresie serii osadzony jest serial Terminator Zero? Konkretna odpowiedź

Terminator Zero jest już dostępny na Netflixie. Jest to serial anime skierowany tylko dla dorosłych i jest powiązany z uniwersum filmowym. Dla odmiany jednak osadzony jest w innym czasie i skupia się na innych postaciach. Jak to wygląda na tle całej serii?

Terminator Zero - czas akcji

Historia serialu rozgrywa się dokładnie 29 sierpnia 1997 roku, więc data premiery nie jest przypadkowa, bo w uniwersum to jest Dzień Sądu. To wówczas ludzkość aktywowała Skynet, który od razu dokonał nuklearnego ataku.

Dla przypomnienia, Terminator rozgrywa się w 1984 roku, a Terminator 2: Dzień sądu był osadzony w 1995 roku. To właśnie Skynet z 2022 roku wysyła zabójcę do 1997 roku, aby zabić Japończyka, Malcolma Lee, który tworzy sztuczną inteligencję o nazwie Kokoro, która według jego założeń ma powstrzymać Skynet. Dlatego znana fanom AI chce go zabić, zanim stworzy jej wroga.

Terminator Zero

Jako że krytycy jeszcze nie widzieli całego sezonu, nie wiadomo w szczegółach, do czego ta historia doprowadzi. Jednak w sieci jest sporo spekulacji i dotyczą one powiązania z filmem Terminator: Mroczne przeznaczenie z 2019 roku, który, jak każda kontynuacja serii, był komercyjną klapą. Według teorii serial anime Netflixa tak naprawdę byłby genezą sztucznej inteligencji zwanej Legion, która w tej alternatywnej rzeczywistości po śmierci Johna Connora przejęła miejsce Skynetu. To na razie nie zostało potwierdzone.

Terminator Zero - opis fabuły

2022: Od dziesięcioleci toczy się wojna między niewielką grupą ocalałych ludzi a nieskończoną armią maszyn. 1997: Sztuczna inteligencja zwana Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości.

Żołnierka, którą cofnięto w czasie, by zmieniła los ludzkości, zostaje uwięziona między przyszłością a przeszłością. Trafia do roku 1997, aby chronić Malcolma Lee, naukowca, który opracowuje nowy system sztucznej inteligencji mogący uniemożliwić nieuchronny atak Skynet na ludzkość. Podczas gdy Malcolm zmaga się w swojej pracy z moralnymi dylematami, musi też stawić czoła bezlitosnemu zabójcy z przyszłości, który na zawsze zmienia los trójki jego dzieci.