Terrifier 3 - pierwsze reakcje. Jeszcze nigdy nie było tak brutalnie i obrzydliwie

Terrifier 3 miało światową premierę na Fantastic Fest. To oznacza, że część widzów miała okazję obejrzeć film, zanim trafi do kin. Wielu z nich postanowiło podzielić się swoimi odczuciami po seansie na platformie X. Z ich słów wynika, że to może być najbardziej brutalny i obrzydliwy film w całej franczyzie.

Terrifier 3 - pierwsze reakcje

Już wcześniej reżyser Damien Leone zapowiadał, że Terrifier 3 będzie brutalniejszy niż poprzednie filmy we franczyzie. Po pierwszych reakcjach można założyć, że delikatnie mówiąc, spełnił swoją obietnicę. James Preston Poole zapowiada "naprawdę obrzydliwe efekty praktyczne", a Germain Lussier stwierdza, że to "najbardziej ohydna, krwawa i podła rzecz, jaką kiedykolwiek" widział. Wszyscy są zgodni, że twórcy przekroczyli wszelkie granice, jeśli chodzi o brutalność.

Z reakcji wynika, że produkcja odpowiada na kilka pytań, które zostały zadane w pierwszych częściach, jednocześnie rozwijając uniwersum. Niektórzy jednak ostrzegają, że klimat jest trochę inny, niż w drugiej części, co nie wszystkim może się spodobać. Choć czarny humor pozostał, ta część jest nieco mroczniejsza.

Ogólnie widzowie są bardzo zadowoleni z seansu. Czas pokaże, czy krytycy i szersza krytyka się z nimi zgodzą. Zapowiada się jednak z pewnością brutalne i głośne widowisko.

Poniżej możecie przeczytać niektóre reakcje z X.

