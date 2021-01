Na Tesli Model S zagramy w Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077

Źródło: Twitter / @elonmusk

Elon Musk nie kryje swojego zamiłowania do gamingu, nie boi się także eksperymentów, od których stronią koncerny motoryzacyjne z wieloletnią tradycją. Szef Tesli udowodnił swoje otwarte podejście do projektowania aut wprowadzając do nich wiele nietypowych rozwiązań, w tym m.in. system infotainment wyposażony w aplikację Tesla Arcade do uruchamiania gier w trakcie postoju. Dzięki niej po sparowaniu bezprzewodowego kontrolera użytkownicy pojazdów Tesli mogą grać w takie tytuły jak np. Cuphead.

Wdrożenie Tesla Arcade było jednak dopiero pierwszym krokiem na drodze do mariażu gamingu z branżą motoryzacyjną. Cuphead może i doczekał się świetnych ocen od recenzentów, ale nie był typową grą klasy premium. Odpalenie jej na podzespołach Tesli nie stanowiło większego problemu dla projektantów, nie był to tytuł o dużym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową.

W tym roku koncern wypuści na rynek odświeżony Model S, a debiut ten będzie okazją, aby wynieść Tesla Arcade na wyżyny doskonałości. Jak zapowiedział Musk w jednym ze swoich wpisów na Twitterze, posiadacze tego auta będą mogli odpalić na nim szereg nowych gier, w tym m.in. Stardew Valley, Wiedźmina 3 czy Cyberpunka 2077:

Odpalenie tak zasobożernych tytułów będzie możliwe dzięki odświeżonej wersji systemu infotainment o mocy obliczeniowej rzędu 10 teraflopsów. Oznacza to, że Tesla Arcade będzie dysponować teoretyczną wydajnością zbliżoną do wydajności konsol PS5 oraz Xbox Series X. Gry będzie można odpalić zarówno na głównym ekranie z przodu auta, jak i na panelach przeznaczonych dla pasażerów na tylnych siedzeniach.

Autonomiczne auto od technologicznego wizjonera i gra o dystopijnym świecie przyszłości naszpikowanym technologią? Cyberpunk 2077 i Tesla wydają się parą idealną. Choć dobrze by było, gdyby autopilot od Tesli nie uczył się prowadzenia pojazdu od sztucznej inteligencji zaimplementowanej w najnowszym dziele CD Projekt RED...