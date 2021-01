Cyberpunk 2077 z zaskakującym modem. Gracze mogą iść do łóżka z Keanu Reevesem

CD Projekt

Cyberpunk 2077 doczekał się na PC wielu interesujących modów. Jedne z nich poprawiają największe problemy gry i starają się usprawnić model jazdy czy zachowanie NPC, a inne wprowadzają dodatkowe bronie czy pojazdy. Ktoś postanowił pójść jednak o krok dalej. Niejaki Camtino opublikował w sieci modyfikację, które pozwala na podmianę modeli sexworkerów w Night City na inne postacie. Dzięki temu gracze mogą iść do wirtualnego łóżka z dowolnym NPC z gry - m.in. Adamem Smasherem, Takemurą, a nawet... Johnnym Silverhandem, w którego wciela się Keanu Reeves.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że mamy tutaj do czynienia z fanowską modyfikacją, a więc daleka jest ona od ideału. Podmienione postacie są w pełni ubrane, ich animacje pozostawiają nieco do życzenia, a słyszany przez graczy głos należy do oryginalnego NPC. Na poniższym wideo możecie zobaczyć, jak wygląda to w praktyce.

Cyberpunk 2077 dostępny jest na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W drugiej połowie roku gra ma doczekać się aktualizacji do wersji na PS5 i Xbox Series S/X.