Tesle nagrywają filmy, gdy czują się zagrożone

fot. Tesla

W ciągu trzech lat, odkąd pojazdy elektryczne Tesli zaczęły rejestrować otoczenie podczas postoju, udowodniły, że są skutecznym środkiem poprawiającym bezpieczeństwo i narzędziem prawnym. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jednak wzbudziły one także obawy niektórych osób, w tym przynajmniej jednego dużego wydziału policji, dotyczące inwigilacji.

Od czasu wprowadzenia przez firmę Sentry Mode w 2019 r. samochody Tesla 3 i S gdy tylko wykryją zagrożenie, nagrywają 360-stopniowe wideo z aktywności na zewnątrz auta. Od jesieni ubiegłego roku właściciele posiadający subskrypcję premium mogą oglądać transmisję na żywo z kamer umieszczonych w samochodzie. Kamery te podobno uchwyciły osoby uszkadzające pojazdy i jedną osobę, która nie wiadomo po co odłączyła czyjąś Teslę od stacji ładowania.

fot. Tesla

Amerykański adwokat Daniel Meier twierdzi, że kamery Tesli są pod względem prawnym podobne do kamer w dzwonkach do drzwi – ich nagrania są dopuszczalne w sądzie. Mogą też być równie kontrowersyjne. Kamery do drzwi były zarówno użyteczne, jak i kontrowersyjne. Pomagają w rozwiązywaniu przestępstw, ale niektórzy, w tym politycy, obawiają się, że mogą rejestrować zbyt wiele prywatnych czynności. Inni obawiają się, że mogą stać się narzędziem inwigilacji policji. Kamery Tesli mogą spowodować, że te same problemy z prywatnością oraz inwigilacją pojawią się na każdym parkingu.

Dlatego właśnie berlińska policja próbuje uregulować kwestię obecności Tesli w pobliżu posterunków i innych obiektów policyjnych, gdzie urządzenia rejestrujące są już zakazane.

W wewnętrznym biuletynie policji wyrażono obawy, że kamery w Teslach i innych pojazdach stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, częściowo dlatego, że wideo nagrywane przez Tesle w Europie trafia na holenderskie serwery będące pod kontrolą firmy Elona Muska. Policja twierdzi, że Tesla na stałe przechowuje, a następnie przetwarza nagrania z monitoringu, ale firma nigdy tego nie potwierdziła.