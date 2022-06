Remake The Simpsons: Hit & Run jako gry z otwartym światem

fot. zrzut ekranu YouTube

Gry oparte na popularnych franczyzach rozrywkowych (i vice versa) to nierzadko przepis na katastrofę, ale na początku wieku The Simpsons: Hit & Run było jednym z wyjątków. Gra stworzona przez Radical Entertainment wydana została w 2003 roku na PlayStation 2, GameCube i Xbox (a później także na PC). Okazała się popularna zarówno wśród graczy, jak i recenzentów, i jest często uważana za jedną z najlepszych gier powiązanych z Simpsonami, jakie kiedykolwiek powstały. Wygląda też na to, że jest idealnym kandydatem na fanowski remake.

YouTuber reubs, będący tak się składa unrealowym developerem, podzielił się ostatnio postępami w pracach nad projektem remake’u Hit & Run jako gry z otwartym światem na silniku Unreal Engine 5. Zanim się zbytnio podekscytujecie, pamiętajcie, że projekt jest wyłącznie rozrywkowy i reubs nie ma zamiaru umożliwić pobrania gry.

Mimo to, projekt ma świetny start. Zamiast zaczynać od zera, reubs zaimportował do silnika Unreal Engine wcześniejszy mod gry. I z miejsca można było po niej np. jeździć samochodem. Kilka ruchów suwakiem tu i tam pomogło uwydatnić kolory czy zmienić wygląd i zachowanie obrotowych banerów reklamowych, a do poprawienia rozdzielczości tekstur użyto sztucznej inteligencji. Tu i ówdzie potrzebne były jeszcze poprawki wynikające z tego, że tak naprawdę zaimportowano od UE mapę sklejoną z kilku map na jakie była podzielona oryginalna gra, ale tak naprawdę silnik wykonał większość ciężkiej pracy. I wygląda to niesamowicie.

W chwili pisania artykułu film ma już blisko 900 000 wyświetleń, co sugeruje, że zainteresowanie jest duże. Będziemy śledzić losy tego projektu. Kto wie, może zainspiruje on kogoś decyzyjnego do stworzenia prawdziwego remake’u Hit & Run.