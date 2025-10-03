placeholder
Reklama
placeholder

Startują testy beta Call of Duty: Black Ops 7. Sprawdzicie nie tylko multiplayer

W pierwszej kolejności udział w beta testach Call of Duty: Black Ops 7 wezmą osoby, które złożyły zamówienia przedpremierowe oraz abonenci usługi Xbox Game Pass Ultimate.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  call of duty 
call of duty: black ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 fot. Activision
Reklama

Już dziś, 3 października o godzinie 19:00 czasu polskiego, wystartuje wczesny dostęp do testów Call of Duty: Black Ops 7. Potrwa on do 5 października, również do godziny 19:00. Wtedy rozpocznie się kolejna, tym razem otwarta faza bety, w której udział będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani. To doskonała okazja, by sprawdzić nadchodzącą odsłonę serii przed jej premierą, a także przekazać swoje sugestie twórcom, którzy na ich podstawie będą mogli dopracować grę przed debiutem na rynku.

Zapowiedziano, że po zakończeniu testów pojawią się informacje dotyczące przygotowań do zaplanowanej na 14 listopada premiery – w tym aktualizacji oraz zmian wprowadzonych na podstawie danych z rozgrywki i opinii graczy.

Beta Call of Duty: Black Ops 7 będzie stopniowo rozbudowywana o nową zawartość. Na start gracze otrzymają trzy mapy 6v6, cztery tryby rozgrywki oraz trening, pozwalający nabrać wprawy przed sieciowymi zmaganiami. Co ciekawe, tym razem będzie można przetestować nie tylko klasyczny multiplayer, ale także nastawiony na kooperację i przetrwanie tryb Zombies – konkretnie Survival na mapie Vandorn Farm.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  call of duty 
call of duty: black ops 7
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Jason Bourne
-

Piątkowe hity filmowe w TV4 już od dziś. Październik nie musi się kojarzyć tylko z horrorami

2 Spider-Man 2
-

Co studio zmieniło w Spider-Manie 2? Sony miało problem z maską

3 Jay Kelly
-

Adam Sandler ma szansę na Oscara? Widzowie zachwyceni; aktor komentuje

4 Elektra
-
Plotka

Elektra powróci w Daredevil: Odrodzenie? To może być adaptacja TEGO komiksu

5 K-popowe łowczynie demonów
-

Podbiły Netflixa, a teraz zawalczą o serca graczy Fortnite. K-popowe łowczynie demonów trafiły do gry

6 9-1-1 - 9. sezon
-

9-1-1 w kosmosie! Zwiastun 9. sezonu zaskakuje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e02

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e13

Starożytni kosmici

s16e08

SpongeBob Kanciastoporty

s16e07

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e191

Moda na sukces

s27e02

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e02

The Graham Norton Show

s42e20
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tessa Thompson
Tessa Thompson

ur. 1983, kończy 42 lat

Denis Villeneuve
Denis Villeneuve

ur. 1967, kończy 58 lat

Alicia Vikander
Alicia Vikander

ur. 1988, kończy 37 lat

Clive Owen
Clive Owen

ur. 1964, kończy 61 lat

Lena Headey
Lena Headey

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV