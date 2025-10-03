Startują testy beta Call of Duty: Black Ops 7. Sprawdzicie nie tylko multiplayer

fot. Activision

Już dziś, 3 października o godzinie 19:00 czasu polskiego, wystartuje wczesny dostęp do testów Call of Duty: Black Ops 7. Potrwa on do 5 października, również do godziny 19:00. Wtedy rozpocznie się kolejna, tym razem otwarta faza bety, w której udział będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani. To doskonała okazja, by sprawdzić nadchodzącą odsłonę serii przed jej premierą, a także przekazać swoje sugestie twórcom, którzy na ich podstawie będą mogli dopracować grę przed debiutem na rynku.

Zapowiedziano, że po zakończeniu testów pojawią się informacje dotyczące przygotowań do zaplanowanej na 14 listopada premiery – w tym aktualizacji oraz zmian wprowadzonych na podstawie danych z rozgrywki i opinii graczy.

Beta Call of Duty: Black Ops 7 będzie stopniowo rozbudowywana o nową zawartość. Na start gracze otrzymają trzy mapy 6v6, cztery tryby rozgrywki oraz trening, pozwalający nabrać wprawy przed sieciowymi zmaganiami. Co ciekawe, tym razem będzie można przetestować nie tylko klasyczny multiplayer, ale także nastawiony na kooperację i przetrwanie tryb Zombies – konkretnie Survival na mapie Vandorn Farm.