Thanos vs. przyszły heros MCU - co za bitwa! Trzęsie się cała czasoprzestrzeń

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zamieścił w sieci zapowiedź kolejnego numeru serii Eternals, której autorami są Kieron Gillen i Esad Ribic. W 2. zeszycie opowieści za łby wezmą się Thanos i przyszły heros MCU, obecny lider komiksowych Przedwiecznych, Ikaris. Powiedzieć, że ich starcie zaważy na losach całego uniwersum, to właściwie nic nie powiedzieć. Przeciwnicy będą bowiem okładać się po całej czasoprzestrzeni.

Przypomnijmy, że w premierowej odsłonie historii pokazano technologię Celestian, za pomocą której Przedwieczni są w stanie powrócić do życia tylko na bazie swoich wspomnień. Sęk w tym, że Szalony Tytan poprzysiągł, iż to właśnie on będzie ostatnim ze swojej rasy, dążąc do zabicia wszystkich pobratymców.

W Eternals #2 Thanos i Ikaris w końcu spotkają się na przemieszonej w czasie, macierzystej planecie Przedwiecznych, Titanosie. Drugi z nich zaatakuje przeciwnika wydobywającymi się z jego oczu laserami, na co Szalony Tytan odpowie potężnym ciosem. Później dzięki otwieraniu portali czasoprzestrzennych walczący będą przemieszczać się w różne miejsca z przeszłości i przyszłości; jak stwierdzi Ikaris, starcie to "trwa ledwie kilka chwil", ale z drugiej strony "całą wieczność". Spójrzcie sami:

Eternals #2 - plansze

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Zeszyt Eternals #2 zadebiutuje w USA 10 lutego.