Thanos przynosi śmierć w zwiastunie komiksowych Eternals

Informowaliśmy Was już niejednokrotnie, że Marvel zdecydował się odświeżyć mitologię komiksowych Przedwiecznych - dojdzie do tego w serii Eternals, której autorami są Kieron Gillen i Esad Ribic. Historia ta ma być z jednej strony hołdem dla stworzonego przez Jacka Kirby'ego świata, z drugiej zaś stanie się próbą jego reinterpretacji we współczesnym kluczu. Wiemy, że najważniejszą osią fabularną będzie "wojna o całą historię", w ramach której tytułowi bohaterowie zmierzą się z wracającym do uniwersum Domu Pomysłów Thanosem.

Szalony Tytan właśnie pojawił się w zwiastunie pierwszego numeru nadchodzącej opowieści. W swoim stylu, śmiejąc się w kierunku Ikarisa, stwierdza on w nim:

Wszystko, co żyje, umrze. Kiedy skończę, zostanie tylko jedna rzecz, która jest wieczna. Śmierć.

Zobaczcie sami:

Eternals #1 - okładka alternatywna

W wywiadzie dla witryny marvel.com Gillen stwierdził, że napisana przez niego historia będzie łączyć konwencje "akcji, romansu i koncepcji filozoficznych". Nie zabraknie także typowych dla twórczości Kirby'ego przygód o kosmicznej skali i odwołań Szekspirowskich.

Komiks Eternals #1 zadebiutuje na amerykańskim rynku 6 stycznia.