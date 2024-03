The Acolyte - zwiastun serialu. Gwiezdne Wojny, jakich jeszcze nie było!

fot. Disney+

The Acolyte to nowy serial Star Wars, który odcina się od tego, co znane i jest tak naprawdę pierwszą produkcją, która daje coś kompletnie nowego, czego na ekranie jeszcze nie widzieliśmy. Po pierwsze, akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi i rozgrywa się w niewidzianej jeszcze przez widzów epoce Wielkiej Republiki. Po drugie, znaczna część historii ma być opowiada z perspektywy tych do tej pory złych Sithów, którzy tak naprawdę są bohaterami tej fabuły i ich opowieść jest tu najwyraźniej ważniejsza. Sam tytuł podobno odnosi się do akolitki Sithów, której rola będzie kluczowa.

Według plotek owa akolitka jest Sithem-zabójczynią, podobnie jak Asajj Ventress w czasach Wojen Klonów, a jej siostra bliźniaczka została wychowana przez Jedi. Czy to wszystko się sprawdzi na ekranie? Przekonamy się 4 czerwca 2024 roku.

The Acolyte - zwiastun

The Acolyte - obsada

W serialu zobaczymy takich aktorów jak Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.

The Acolyte - opis fabuły

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...