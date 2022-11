The Acolyte - wystartowały prace na planie serialu Star Wars. Opis fabuły, obsada i pierwsze zdjęcie

fot. 20th Century Fox

W Wielkiej Brytanii wystartowały zdjęcia do serialu The Acolyte, kolejnej produkcji ze świata Star Wars, która powstaje dla platformy Disney+. Do sieci trafiło pierwsze ujęcie zza kulis, które pokazuje gwiazdy projektu, Amandlę Stenberg i Lee Jung-jae. Możecie sprawdzić je poniżej.

Oprócz wspomnianych Stenberg i Jung-jae w ogłoszonej obsadzie znajdują się: Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett i Dean-Charles Chapman.

The Acolyte - zdjęcie i obsada

The Acolyte - obsada

Do sieci trafił również pierwszy, oficjalny opis fabuły serialu. Prezentuje się on następująco:

Tajemniczy thriller, który zabierze widzów do galaktyki mrocznych sekretów i ujawniającej się Ciemnej Strony Mocy w ostatnich dniach Wielkiej Republiki. Była padawanka spotyka się ze swoim Mistrzem Jedi, aby zbadać serię zbrodni, jednak siły, z którymi będą musieli się zmierzyć, są bardziej złowrogie, niż mogli się tego spodziewać.

Jak zatem wynika z opisu akcja serialu będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Wcześniej sugerowano, że fabuła będzie skupiać się wokół adeptki Ciemnej Strony Mocy, jednak wygląda na to, że historia zostanie opowiedziana z punktu widzenia Jedi. Mimo wszystko opis może być pewną zmyłką dla widza.