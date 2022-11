The Mandalorian - kiedy premiera 3. sezonu? Nowa data trafia do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Niezawodny portal MakingStarWars ogłosił, że premiera 3. sezonu The Mandalorian odbędzie się 22 lutego 2023 roku. Na razie jest to nieoficjalna informacja oparta na ich źródłach, ale zazwyczaj wszystko, co publikują na temat Gwiezdnych Wojen się sprawdza. To też oznacza, że jednocześnie na ekranie będziemy mieć dwa seriale Star Wars. 4 stycznia 2023 roku na Disney+ wejdzie pierwszy odcinek drugiego sezonu animacji Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja, która będzie nadal emitowana, gdy pojawi się The Mandalorian.

The Mandalorian - kiedy zwiastun?

Czytamy też, że pełny zwiastun ma zadebiutować 25 grudnia 2022 roku, czyli w święta Bożego Narodzenia. Najwyraźniej wówczas zostanie potwierdzona data premiery. Natomiast data debiutu trailera może pojawić się 14 grudnia, gdy do sieci trafi oficjalny plakat 3. sezonu The Mandalorian.

Na ten moment szczegóły fabuły nie są za bardzo znane. Wiemy tyle, co widzieliśmy w pierwszym teaserze, a z niego wynika, że walka o władzę na Mandalorze może być tutaj kluczowa.

