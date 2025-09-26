placeholder
Wstrząsająca śmierć w więzieniu, korupcja i upadek systemu. Zwiastun nowego filmu dokumentalnego

W sieci opublikowano zwiastun nowego filmu dokumentalnego, który niebawem trafi na HBO Max. O czym opowie produkcja? To historia o brutalności, niesprawiedliwości i tajemniczym morderstwie w jednym z więzień w USA.
Wiktor Stochmal
Tagi:  hbo max 
The Alabama Solution zwiastun
The Alabama Solution fot. HBO Max
Reżyser i producentka odpowiedzialni za oba sezony serialu Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta, czyli Andrew Jarecki oraz Charlotte Kaufman prezentują swój nowy projekt dokumentalny. The Alabama Solution ma opowiedzieć o nieludzkich warunkach życia w jednym z amerykańskich więzień, do którego przemycono telefony komórkowe, za pośrednictwem których uwieczniono fragmenty życia więźniów. Wszystko to z morderstwem jednego z osadzonych w tle - Stevena Davisa. Jak prezentuje się zapowiedź i kiedy premiera filmu?

The Alabama Solution - zwiastun filmu

Oto zwiastun filmu dokumentalnego The Alabama Solution:

Film miał uroczystą premierę podczas festiwalu filmowego Sundance na początku 2025 roku. Oficjalna premiera w HBO Max będzie miała miejsce 10 października 2025 roku.

nullfot. materiały prasowe

The Alabama Solution - opis fabuły

W 2019 roku filmowcy udali się do więzienia w stanie Alabama, aby oficjalnie nakręcić jedno ze spotkań. Poza kamerą osadzeni więźniów przekazali niepokojące informacje o warunkach panujących w tamtym miejscu. To rozpoczęło sześcioletnie śledztwo, którego celem było odkrycie prawdy na temat amerykańskiego więzienia.

Dzięki przemyconym telefonom komórkowym filmowcy dowiadują się od więźniów o podejrzanym i brutalnym morderstwie jednego z osadzonych. Historia z czasem pokazuje, że nie był to wcale odosobniony przypadek, a oficjalna wersja władz jest daleka od prawdy. To szokująca historia o brutalności, korupcji i błędach upadającego systemu. Osadzeni decydują się sprzeciwić, jednocześnie walcząc o przetrwanie.

Źródło: deadline.com

naEKRANIE Poleca

