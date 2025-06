Max - nowości na 1-15 czerwca. Mountainhead, The Alto Knights i inne

fot. HBO

Reklama

Początek czerwca na Max prezentuje się ciekawie. Na platformę trafił już Mountainhead, najnowszy film Jessego Armstronga, który opowiada o grupie zaprzyjaźnionych miliarderów, spotykających się w obliczu międzynarodowego kryzysu. Ponadto w serwisie zadebiutuje The Alto Knights z Robertem De Niro w roli głównej. Na uwagę zasługuje też serial biograficzny Max Original Chespirito: Chcąc nie chcąc, przedstawiający życie i karierę meksykańskiego idola Roberto Gómeza Bolañosa.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

Max - seriale i programy na 1-15 czerwca

LEGO DREAMZzz III - Grupa przyjaciół dołącza do tajnej agencji i wkracza do Świata Snów, by stawić czoło koszmarom i ratować śniących przy użyciu mocy wyobraźni.

Chespirito: Chcąc nie chcąc (Chespirito: Not Really on Purpose) - Opowieść o drodze do sławy ukochanego meksykańskiego idola Roberto Gómeza Bolañosa, najlepiej znanego jako "Chespirito".

Królik Bugs: Nowe konstrukcje (Bugs Bunny Builders) - Przedszkolaki mogą dołączyć do Bugsa, Loli, Daffy'ego, Porky'ego i Tweety'ego, którzy używają swoich pojazdów do budowy zwariowanych konstrukcji. Przyjaciele nigdy się nie poddają, bo Zwariowana Ekipa zawsze wywiązuje się z zadania!

Max - filmy na 1-15 czerwca

Księga smoków (Book of Dragons) - Hiccup, Astrid, Toothless i Gobber opowiadają legendę i ujawniają sekrety nowych, nigdy wcześniej niewidzianych smoków.

Dirty Dancing - Jennifer Grey i Patrick Swayze w przeboju kinowym o nastolatce, która na wakacjach zakochuje się w instruktorze tańca.

Prezent nocnej furii (Dragons: Gift of the Night Fury) - Epicka historia Hiccupa i Toothlessa, którzy wyruszają w ekscytującą przygodę, aby odkryć wyspę nigdy wcześniej niewidzianych smoków.

Kung Fu Panda: Sekrety Potężnej Piątki (Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five) - Po staje przed największym testem Shifu. Z pomocą Viper, Tigress, Monkey, Crane i Mantis, Sekrety Wściekłej Piątki zostają w końcu ujawnione.

Kung Fu Panda: Sekrety mistrzów (Kung Fu Panda: Secrets of the Masters) - Po, Tigress, Mantis i reszta Wściekłej Piątki odkrywają legendę największych bohaterów kung fuw historii.

Legenda o Smoku Gnatochrupie (Legend of the Boneknapper Dragon) - Dom Gobbera spłonął i stary Wiking jest przekonany, że odpowiedzialny za to jest jego odwieczny wróg, legendarny smok.

Życie i miłość (Life and Love) - W 1933 r. młoda kobieta opuszcza wiejski dom, aby rozpocząć karierę pisarską w mieście. Na miejscu wikła się w skomplikowaną relację ze swoim szefem.

Mountainhead - Grupa przyjaciół miliarderów spotyka się za sprawą międzynarodowego kryzysu.

fot. HBO

Co zostaje (What Stays After) - Opowieść o ekstremalnym dojrzewaniu chłopca podczas tragicznych wydarzeń, które rozdzierają jego rodzinę.

Dražen (Drazen) - Historia Dražena Petrovića, chorwackiej legendy koszykówki, którego determinacja i bezkompromisowy duch przekształciły międzynarodowe boiska.

Nastoletnia miłość (Young Hearts) - Bystra czternastolatka wchodzi w swój pierwszy związek z najlepszym przyjacielem swojego brata, jednocześnie odkrywając feminizm i podwójne standardy dotyczące płci w ich liceum.

Foxcatcher - Oparta na faktach historia skomplikowanej relacji między ekscentrycznym milionerem a dwoma utytułowanymi zapaśnikami. Pięć nominacji do Oscara, w tym za reżyserię i scenariusz.

W blasku ekranu (I Saw The TV Glow) - Rzeczywistość Owena zaczyna się rozpadać, kiedy jego ulubiony program zostaje tajemniczo zdjęty z anteny.

Sekretarka (Secretary) - Obsypana nagrodami, kontrowersyjna, niebanalna i mocno perwersyjna historia biurowego romansu szefa z sekretarką.

Aviator (The Aviator) - Wysokobudżetowa opowieść o Howardzie Hughesie, najszybszym człowieku w powietrzu i zarazem najbogatszym człowiek na ziemi.

Człowiek magnes (The Magnet Man) - Lucien jest ludzkim magnesem. Pewnego dnia spotyka wędrowny cyrk i jego barwną trupę. Jego magnetyzm przyciąga zarówno dobre, jak i złe rzeczy.

Warcraft: Początek (Warcraft) - Dwa przeciwstawne światy zderzają się w epickim konflikcie, który zadecyduje o losie wszystkich.

The Alto Knights - Dwóch najbardziej prominentnych gangsterów w Nowym Jorku, Frank Costello i Vito Genovese, walczy o kontrolę nad ulicami miasta. Kiedyś najlepsi przyjaciele, dziś walczą do upadłego o wpływy.

foto. materiały prasowe

Rodzina Addamsów (The Addams Family) - Rodzina Addamsów, po latach życia na uboczu, postanawia nagle skonfrontować się ze światem zewnętrznym.

Rodzina Addamsów 2 (The Addams Family 2) - Rodzina Addamsów powraca, aby ruszyć w rodzinną podróż przez Amerykę, podczas której muszą zmierzyć się z wieloma barwnymi postaciami.

Operacja Camarón (Operation Undercover: Guns & Drugs in Carolina) - Sebas zostaje wybrany przez policję do udziału w poważnej misji: infiltracji zespołu, który gra na weselu córki niebezpiecznego handlarza narkotyków.

Polne drogi mają smak soli (All Dirt Roads Taste of Salt) - Opowieść o życiu kobiety w Mississippi oraz piękny hołd dla pokoleń ludzi i miejsc, które nas kształtują.

Ostatnie zanurzenie (Last Swim) - Obiecująca brytyjsko-irańska nastolatka, zabiera swoich przyjaciół na pełną wydarzeń podróż.

Królewna Śnieżka i Łowca (Snow White And The Huntsman) - Zła królowa chce zniszczyć jedyną osobę piękniejszą od siebie, nie wiedząc, że młoda kobieta szkoliła się w sztuce wojny z myśliwym.

Spider-Man: Daleko od domu (Spider-man: Far From Home) - Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem.

Spider-Man: Homecoming - Peter Parker, z pomocą swojego mentora Tony'ego Starka, musi stawić czoło niebezpiecznemu przestępcy.

fot. Marvel Studios

Obóz wspomnień (Summer Camp) - Trójka najlepszych przyjaciół od dzieciństwa odkrywa na nowo, dlaczego potrzebują siebie nawzajem podczas zjazdu szkolnego.

Łowca i Królowa Lodu (The Huntsman: Winter's War) - Królowa Ravenna zdradza swoją siostrę Freyę niewybaczalnym czynem, co sprawia, że ta druga nie potrafii nikomu zaufać.

Wojna o jutro (The Tomorrow War) - Dan jest zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej córki. Łączy siły ze swoim dawno niewidzianym ojcem naukowcem, aby na nowo napisać losy planety.

Poprzez skały i chmury (Through Rocks and Clouds) - 8-letni pasterz Feliciano odczuwa euforię: Peru ma szansę zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. Tymczasem firma wydobywcza zagraża jego wiosce.

Las (Woodland) - Marian ucieka do opuszczonego domu swoich dziadków na wsi, gdy ona i jej mąż padają ofiarą ataku terrorystycznego w Wiedniu.

Max - dokumenty na 1-15 czerwca

Tajniacy w akcji (Operation Undercover) - Pracujący pod przykrywką funkcjonariusze pomagają CIS aresztować najgorszych handlarzy narkotyków w mieście.

Super Sara - Fascynujące spojrzenie na życie ikony Hollywood, Sary Montiel, powszechnie uważanej za pierwszą międzynarodową gwiazdę w Hiszpanii.

Czerwcowe nowości w serwisie Max dzień po dniu

1 czerwca

Księga smoków

Dirty Dancing

Prezent nocnej furii

Kung Fu Panda: Sekrety Potężnej Piątki

Kung Fu Panda: Sekrety mistrzów

Legenda o Smoku Gnatochrupie

Życie i miłość

Mountainhead

Tom Daley 1.6 Seconds

Co zostaje

2 czerwca

Wiza na miłość: dalsze losy II, odc. 12

LEGO DREAMZzz III, odc. 1-10

Krematorium

3 czerwca

Morze złota XVIII, odc. 1

Jay i Pamela, odc. 1

4 czerwca

Tajniacy w akcji, odc. 1-6

5 czerwca

Chespirito: Chcąc nie chcąc, odc. 1

Dražen

Nastoletnia miłość

6 czerwca

Foxcatcher

W blasku ekranu

Mamifera

Sekretarka

Simona kossak

Aviator

Człowiek magnes

Warcraft

The Alto Knights

7 czerwca

Rodzina Addamsów

Rodzina Addamsów 2

10 czerwca

Królik Bugs: Nowe konstrukcje II, odc 2-6

11 czerwca

Operacja Camarón

12 czerwca

Polne drogi mają smak soli

Ostatnie zanurzenie

13 czerwca

Super Sara, odc. 1

Belfast

Królewna Śnieżka i Łowca

Spider-Man: Daleko od domu

Spider-man: Homecoming

Obóz wspomnień

Łowca i Królowa Lodu

Wojna o jutro

Poprzez skały i chmury

Las

Czytaj więcej: SkyShowtime - nowości na czerwiec 2025. MobLand, nowy sezon SkyMed i Anora