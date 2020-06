The Last of Us: Part II na pełnej reklamie. Twórcy przedstawiają świat gry

SIE

Niedawno do sieci trafiła reklama telewizyjna gry The Last of Us: Part II. Wideo było jednak krótkie i w stosunkowo niskiej jakości. Teraz jednak otrzymaliśmy jego pełną i znacznie lepiej wyglądającą wersję. W tym materiale CGI widzimy, jak Ellie walczy z przeciwnościami losu - nie tylko z zarażonymi, ale też innymi ludźmi, którzy stają jej na drodze.

To jednak nie koniec nowych materiałów z wyczekiwanej produkcji studia Naughty Dog. Do sieci trafiła też kolejna część dzienników deweloperskich, tym razem skupiająca się na świecie gry. Ten ma być wyjątkowo nieprzyjazny - nie tylko ze względu na przeciwników, ale też i na jego design. Ma on bowiem sprawiać, że będziemy czuli się niepewnie na każdym kroku, a za każdym rogiem może czaić się zagrożenie. Twórcy zapewniają też, że lokacje będą większe i bardziej otwarte niż w poprzedniczce, na co sami również zwróciliśmy uwagę w naszym tekście z pierwszymi wrażeniami.

The Last of Us: Part II to kontynuacja świetnie przyjętej gry z 2013 roku. Akcję osadzono 5 lat po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniczce. Tym razem gracze wcielą się w znaną z pierwszej części Ellie. Premiera już 19 czerwca, wyłącznie na PlayStation 4.

The Last of Us: Part II