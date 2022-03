The Baby - zabójczy niemowlak przerazi w horrorze komediowym. Jest zwiastun serialu

fot. HBO Max

The Baby to komediowy horror będący koprodukcją HBO Max i brytyjskiego Sky. Pierwszy sezon ma mieć 8 odcinków. Za sterami stoi debiutantka Sina Robins-Grace, którą wspomaga Lucy Gaymer. Panie są współtwórczyniami.

The Baby - o czym serial?

Bohaterką jest 38-letnia Natasha, która jest wściekła, że najbliższy przyjaciele mają dzieci. Niespodziewanie dosłownie spada na nią dziecko i jej życie dramatycznie się zmienia. Niemowlak jest uroczy, ale jednocześnie to manipulant kontrolujący każdy jej ruch; zmienia on jej życie w surrealistyczny horror. Gdy odkrywa mroczną i zabójczą naturę niemowlaka, Natasha podejmuje desperacką próbę pozbycia się go. Nie chce tego dziecka, ale ono zdecydowanie chcą ją.

The Baby - zwiastun

W obsadzie są Michelle De Swarte, Amira Ghazalla, Patrice Naiambana, Sinead Cusack, Shvorne Marks, Isy Suttie, Tanya Reynolds, Seyan Sarvan, Karl Davies, Divian Ladwa i Amber Grappy.

The Baby - premiera w HBO Max odbędzie się 24 kwietnia 2022 roku. HBO Max wchodzi do Polski z dniem 8 marca 2022 roku.

