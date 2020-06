The Baker and the Beauty - będzie 2. sezon? Twórca serialu ABC o szansach

Źródło: ABC

The Baker And The Beauty skupia się na Danielu Garcii, który pracuje w rodzinnej piekarni. Robi wszystko, czego jego rodzice pochodzenia kubańskiego i rodzeństwo od niego oczekują. Podczas szalonej nocy w Miami poznaje Noę Hamilton, światową gwiazdę i potentatkę mody. Jego życie wywraca się do góry nogami.

Stacja ABC w ostatnim czasie podjęła decyzję o anulowaniu serialu Kochany bajzel, Rodzice nie do pary, Schooled, Emergence oraz Kids Say the Darndest Things. Wciąż nie wiadomo, jaki los spotka The Baker And The Beauty. Twórca serialu Dean Georgaris w rozmowie z portalem TVLine zdradził, że jest optymistą... jednak nigdy nic nie wiadomo.

fot. ABC/Eliza Morse

Mamy już wszystko zaplanowane jeśli chodzi o 2. sezon i stacja wydaje się być tym podekscytowana. To sprawia, że czujemy wsparcie stacji i mamy nadzieję, że wszystko się ułoży. - powiedział Geogaris w rozmowie z TVLine.

Twórca zwraca uwagę, że z przedłużeniem serialu o nowy sezon zawsze jest związany szereg kwestii, które dana produkcja musi spełniać. Choć jest optymistą i czuje wsparcie stacji ABC, nigdy nie wiadomo, co może się ostatecznie wydarzyć. Fani serialu na pewno jednak ucieszą się, że w przypadku zamówienia produkcji, twórcy mają przygotowany plan na kolejne historie i są gotowi do pracy.