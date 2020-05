Tuca i Bertie wrócą na Adult Swim. Wideo promujące 2. sezon

Animowany serial komediowy Tuca & Bertie opowiada o przyjaźni pomiędzy dwiema 30-letnimi ptasimi kobietami mieszkającymi w tym samym apartamentowcu. Tuca (Tiffany Haddish) to zadziorna i lekkomyślna tukanica, a Bertie (Ali Wong) – niespokojna i chodząca z głową w chmurach przedstawicielka gatunku ptaków śpiewających.

Teraz Adult Swim potwierdza wcześniejsze doniesienia portalu Deadline, że 2. sezon pojawi się nie w serwisie Netflix, a na Adult Swim. Streamingowy gigant nie zdecydował się na przedłużenie produkcji o kolejną serię. Zielone światło dało jednak właśnie Adult Swim, a teraz oficjalnie ogłosili, że 2. sezon otrzymają widzowie w 2021 roku.

Twórczynią pierwszego sezonu jest Lisa Hanawalt. Jest ona również producentem wykonawczym serialu. Funkcję producentów pełnią też Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright, Steven A. Cohen, Tiffany Haddish i Ali Wong. Zobaczcie wideo udostępnione przez Adult Swim:

The Bertie has landed. A new season of Tuca & Bertie is coming to Adult Swim in 2021. @lisadraws @tiffanyhaddish @aliwong @steveyeun pic.twitter.com/2zqKrgL6bR

— adultswim (@adultswim) May 29, 2020