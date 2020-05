Big Sky i Call Your Mother - ABC zamawia dwa nowe seriale. O czym są?

fot. materiały prasowe

Pandemia koronawirusa wywróciła świat seriali do góry nogami. Standardowy okres realizacji pilotów został anulowany przez blokadę pracy na planach. Przez to też amerykańskie telewizje zamawiają mniej nowych seriali, bo przeważnie cały proces wyglądał inaczej: najpierw kręcono piloty, oceniano je i na bazie tych wniosków zamawiano nowe seriale. Tym razem włodarze musieli zamówić projekty, które zapowiadały się najlepiej i były pewniaka. Stąd tylko dwa tytuły.

Pozostałe projekty nowych seriali pozostają w grze. ABC na razie je odkłada na czas, gdy będzie można cokolwiek z nim zrobić. Wśród nich są takie seriale jak Rebel z Katey Sagal oraz kontynuacja serialu z lat 90 zatytułowanego thirtysomething.

Big Sky to serial dramatyczny autorstwa Davida E. Kelleya, znanego z hitu Wielkie kłamstewka. Jest on oparty na książce The Highway autorstwa C.J. Box. Ma być to thriller będący proceduralem, czyli częściowo ma skupiać się na wątkach zamkniętych na jeden odcinek. Bohaterką jest prywatna detektyw Cassie Dewell (Kylie Bunbury), która razem z byłą policjantką Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) wyruszają na poszukiwanie dwóch sióstr. Zostały one porwane przez kierowcę ciężarówki w Montanie. Kiedy odkrywają, że to nie jedyne dziewczyny, które zaginęły w tej okolicy, ścigają się z czasem, aby powstrzymać mordercę przed kolejnym porwaniem ofiary.

Serial komediowy Call Your Mother został stworzony przez Kari Lizer (The New Adventures of Old Christine). Bohaterką jest Jean Rainer (Kyra Sedgwick), matka, której dzieci dorosły i opuściły rodzinny dom. Zastanawia się, jakim cudem została sama, gdy jej dzieci prowadzą najlepsze życie daleko od niej. Podejmuje decyzje, ze jej miejsce jest przy rodzinie, więc decyduje się wprowadzić siebie z powrotem do ich życia. Jej dzieci zdają sobie sprawę, że potrzebują jej bardziej niż myśleli.

Z uwagi na całkowitą blokadę pracy na planach z uwagi na pandemię koronawirusa, nie wiadomo, kiedy serial będą kręcone i kiedy odbędzie się ich premiera.