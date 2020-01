The Batman - Colin Farrell z białymi włosami na planie filmu

The Batman to nadchodzący film w reżyserii Matta Reevesa, w którym w głównej roli Bruce'a Wayne'a po raz pierwszy wystąpi Robert Pattinson. W obsadzie widowiska znajdzie się także Colin Farrell, który wcielić ma się w komiksowego przeciwnika tytułowej postaci, Pingwina. Wiemy, że jego wizerunek będzie nieco różnił się od tego, który znają fani z obrazkowych historii.

Aktor został zauważony na planie produkcji, gdzie bliżej możemy przyjrzeć się jego nowemu wizerunkowi. Farrell ma białe włosy, podobnie jak na poprzednich zdjęciach z planu. Ubrany jest też w dresy z charakterystycznymi trzema paskami, co akurat nie musi być elementem stroju postaci. Na razie elementy fabuły owiane są tajemnicą i do końca nie możemy być pewni roli, jaką odegra w tej produkcji Farrell. Zobaczcie zdjęcia w linku poniżej:

Colin Farrell is a silver fox as the 43-year-old actor goes for an early-morning coffee run in Los Angeles https://t.co/KnleWGu2jq

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2020