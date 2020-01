The Batman - Colin Farrell zdradza, kiedy rozpocznie zdjęcia do filmu

Obecnie w Londynie trwają zdjęcia do filmu The Batman. W obsadzie projektu znajduje się Colin Farrell, który wcieli się w produkcji w rolę antagonisty, Pingwina. Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia aktora z białymi włosami i kozią bródką. Wiele osób zaczęło twierdzić, że jest to wygląd w jakim Farrell pojawi się w opowieści o Mrocznym Rycerzu. Niedawno aktor był gościem programu Ellen DeGeneres i zdradził, że przefarbował włosy dla żartu. Być może jednak to tłumaczenie jest tylko przykrywką i Farrell naprawdę prowadził próby swojego wyglądu do roli Pingwina. Ponadto aktor zdradził, że rozpoczyna swoją pracę na planie widowiska za dwa tygodnie.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata. W obsadzie znajdują się oprócz Farrella również Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred i Jayme Lawson. Reżyseruje Matt Reeves

The Batman - premiera filmu w USA 25 czerwca 2021 roku.