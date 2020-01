The Batman - Zoe Kravitz opowiada o sile kobiecości Catwoman

W filmie The Batman w rolę Seliny Kyle aka Catwoman wcieli się Zoë Kravitz. Aktorka bierze teraz udział w kampanii promocyjnej swojego nowego projektu, serialu High Fidelity, który trafi do oferty platformy Hulu. W trakcie jednego z wywiadów została jednak poproszona o ustosunkowanie się do granej przez siebie w produkcji o Mrocznym Rycerzu postaci. Kravitz wskazała na tkwiącą w Catwoman "siłę kobiecości", odnosząc się także do relacji bohaterki z Batmanem, którego na ekranie sportretuje Robert Pattinson:

Nigdy jakoś specjalnie nie przepadałam za komiksami, jednak ten świat zawsze mnie intrygował. Sądzę, że Selina Kyle/Catwoman reprezentuje wielką siłę kobiecości - to ekscytujące, że będę mogła się w to zagłębić.

Aktorka dodała:

Kobiecość oznacza siłę - w mojej opinii to inna siła niż ta drzemiąca w męskości. To coś, co naprawdę interesuje mnie w relacji Batmana i Catwoman. Pierwszy uosabia potężną siłę męskości, druga potężną siłę kobiecości, nieco bardziej skomplikowaną, ale też łagodniejszą. Podoba mi się pomysł, że możesz być delikatna, subtelna, a przy tym potężna i niebezpieczna.

Zobacz także:

The Batman ma wejść na ekrany kin 25 czerwca przyszłego roku.