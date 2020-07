The Batman - kiedy powrót na plan? Koronawirus bardzo zmieni film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: DC

The Batman powróci na plan dopiero we wrześniu 2020 roku. Informację nieoficjalnie podał Kris Tapley, dziennikarz i prowadzący podcast Netflixa The Call Sheet. Według jego wiedzy twórcy podjęli decyzję o anulowaniu wszystkich zdjęć w lokacjach i cały film zostanie nakręcony na terenie studia w reżimie sanitarnym.

Najwyraźniej jest to efekt pandemii koronawirusa i producenci z Warner Bros. podjęli decyzję o zmianie podejścia do kręcenia The Batman, by zapewnić ekipie bezpieczeństwo. Scenografowie więc mają pełne ręce roboty.

https://twitter.com/kristapley/status/1282677794443456513

Co ciekawe, nie jest to pierwszy film o Batmanie, który jest kręcony całkowicie w studiu. Tak samo pracował Tim Burton przy filmie Batman z 1989 roku. Oczywiście na początku prac nad The Batman nakręcono trochę zdjęć w lokacjach i pewnie te ujęcia zostaną wykorzystane.

Warner Bros. nie skomentował doniesień Tapleya.