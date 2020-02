The Batman - strój Pattinsona zawiera istotne nawiązania. Też je przegapiłeś?

W piątek w nocy polskiego czasu reżyser The Batman, Matt Reeves, zamieścił w sieci fragment materiału testowego, w którym Robert Pattinson prezentuje się w stroju tytułowego bohatera. To pierwsze wideo, które daje nam pogląd w całej sprawie, nawet jeśli zostało ono wykonane w taki sposób, by nie ujawnić pełnego wyglądu kostiumu. Amerykańskie portale popkulturowe zgodnie zauważają jednak, że w materiale i w stroju Mrocznego Rycerza możemy odnaleźć szereg istotnych nawiązań komiksowych. Oto najważniejsze z nich:

powłoka zbroi w okolicach klatki piersiowej nie ma co prawda swojego źródła w powieściach graficznych, ale można w niej odnaleźć wyraźne inspiracje serią gier Arkham, szczególnie ostatnią jej odsłoną, Batman: Arkham Knight

ochraniacze barku przywodzą z kolei na myśl wersję znaną z gry Batman: Arkham Origins

wygląd i rozmiar symbolu nietoperza są łudząco podobne do tego znanego z zeszłorocznego komiksu Detective Comics #1000 - w tej historii Zamaskowany Krzyżowiec przetopił broń, którą zabito jego rodziców, by następnie umieścić ją pod symbolem nietoperza w zbroi; portal Screen Rant spekuluje, że kostium z materiału testowego może wskazywać na podobny trop;

charakterystyczny kaptur kojarzy się zaś z serią komiksową Batman. Ziemia Jeden

czarno-czerwona stylistyka może mieć swoje źródło w serii Batman: Mroczne Zwycięstwo Batman: Długie Halloween

serwisy popkulturowe wskazują też, że strój Batmana w pierwszej chwili wybudza skojarzenie z kostiumem Mrocznego Rycerza ze Złotej Ery Komiksu - choćby z komiksowym debiutem, Detective Comics #27 z 1939 roku (chodzi tu tak o samą fakturę stroju, jak i brak uszu nietoperza na symbolu z klatki piersiowej) - nie jest wykluczone, że niepokazane w materiale testowym uszy Batmana będą miały relatywnie dużą wielkość.

Zobaczcie stroje Batmana, do których nawiązano w materiale testowym:

Batman: Arkham Knight

The Batman wejdzie na ekrany kin 25 czerwca przyszłego roku.