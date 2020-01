The Batman - ruszyły zdjęcia do filmu. Pierwsze amatorskie fotki trafiają do sieci

The Batman jest owiany tajemnicą. Kompletnie nic nie wiemy o fabule, bo do tej pory nie ujawniono oficjalnych informacji. Wiemy jednak, że zgodnie z zapowiedziami ruszyły zdjęcia na ulicach Londynu. Dzięki temu do sieci trafiają amatorskie fotki fanów, którzy przyuważyli samochody policyjne z Gotham i prawdopodobnie Colina Farrella w roli Pingwina (na jednym ujęciu widzimy blondyna z parasolem przypominającego aktora).

Zdjęcia są robione komórkami przez zwykłych ludzi, więc wiele na nich nie zobaczymy, ale tak czy inaczej, jest to pierwszy dowód na start prac na planie.

Zobaczcie tweety z fotkami:

W obsadzie są również Peter Sarsgaard, Zoë Kravitz, Colin Farrell oraz Jeffrey Wright. Matt Reeves reżyseruje na bazie swojego scenariusz.

The Batman - premiera w 2021 roku.